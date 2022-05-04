В алтайскую команду может прийти легионерка из далекой и загадочной Зимбабве

Руководство команды «Коммунальщик» рассматривает варианты привлечения легионерки из африканской страны Зимбабве. Девушка сама обратилась в клуб и предложила свои услуги. Опыт сотрудничества с иностранными игроками у хоккеистов есть.

Как рассказал главный тренер «Коммунальщика» Владимир Кобзев, Муфаро Ваннеса Пазвакавамбва уже пятый год живет в России. Она — студентка медицинского университета в Новосибирске. У себя на родине девушка десять лет играла на позиции полузащитника.

Зимбабве в число метров хоккея на траве не входит, но имеет хорошие традиции этого вида спорта. На Олимпийских играх в 1980 году женская сборная африканской страны завоевала золотые медали.

Владимир Кобзев определил Муфаро Ваннесу на тренировки, чтобы та смогла вспомнить прежние навыки. Что касается ее участия в чемпионате, то здесь все зависит от нескольких факторов.

«Надо посмотреть ее в деле, ведь тренировки это одно, игры — совершенно другое дело. По регламенту, только в команды Суперлиги можно заявлять иностранных игроков. Их не много — на весь чемпионат играет только одна аргентинка. Плата за участие легионера составляет 150 тыс. рублей. Для нас это существенная сумма.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Ранее «Коммунальщик» уже привлекал иностранных спортсменок. В Барнаул приезжали хоккеистки из Аргентины, Голландии и Испании. Тогда их участие спонсировала строительная компания «Жилищная инициатива».

Когда стартует сезон

Первая игра «Коммунальщика» в новом сезоне состоится 3 июня в Барнауле. Соперником станет команда из Санкт-Петербурга. В этот же день руководство клуба и федерации планируют провести городской фестиваль по хоккею на траве.