В алтайскую команду может прийти легионерка из далекой и загадочной Зимбабве

Как рассказал главный тренер «Коммунальщика» Владимир Кобзев, Муфаро Ваннеса Пазвакавамбва уже пятый год живет в России. Она — студентка медицинского университета в Новосибирске. У себя на родине девушка десять лет играла на позиции полузащитника.
Зимбабве в число метров хоккея на траве не входит, но имеет хорошие традиции этого вида спорта. На Олимпийских играх в 1980 году женская сборная африканской страны завоевала золотые медали.
Владимир Кобзев определил Муфаро Ваннесу на тренировки, чтобы та смогла вспомнить прежние навыки. Что касается ее участия в чемпионате, то здесь все зависит от нескольких факторов.
«Надо посмотреть ее в деле, ведь тренировки это одно, игры — совершенно другое дело. По регламенту, только в команды Суперлиги можно заявлять иностранных игроков. Их не много — на весь чемпионат играет только одна аргентинка. Плата за участие легионера составляет 150 тыс. рублей. Для нас это существенная сумма.
Ранее «Коммунальщик» уже привлекал иностранных спортсменок. В Барнаул приезжали хоккеистки из Аргентины, Голландии и Испании. Тогда их участие спонсировала строительная компания «Жилищная инициатива».
Когда стартует сезон
Первая игра «Коммунальщика» в новом сезоне состоится 3 июня в Барнауле. Соперником станет команда из Санкт-Петербурга. В этот же день руководство клуба и федерации планируют провести городской фестиваль по хоккею на траве.