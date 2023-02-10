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Спорт

Забег легкоатлетов пройдет в Барнауле 23 февраля

Легкоатлетический пробег «Полумарафон — День защитника отечества» пройдет 23 февраля в парке «Изумрудный». Об этом сообщают на официальном сайте Барнаула.

Зимний марафон.
Зимний марафон.
https://www.shutterstock.com/ru

Организатором забега будет клуб марафонского и экстремального бега «Восток-трейл».

Регистрация участников начнется у центрального входа в 9:30. Соревнования должны начаться в 11:00.

В них поучаствуют именитые легкоатлеты. Например, Андрей Дерксен — трехкратный победитель «Песчаного марафона» в Марокко. Этот забег считается самым жестким в мире.

Кроме того, среди участников Николай Григоров, сильнейший марафонец Алтайского края в 2022 году.

Администрация района и руководство парка приглашают всех любителей бега присоединиться к участию.

Ранее управляющий «Изумрудным» посчитал общее число посетителей барнаульского парка.

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