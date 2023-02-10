Забег легкоатлетов пройдет в Барнауле 23 февраля

Организатором забега будет клуб марафонского и экстремального бега «Восток-трейл».
Регистрация участников начнется у центрального входа в 9:30. Соревнования должны начаться в 11:00.
В них поучаствуют именитые легкоатлеты. Например, Андрей Дерксен — трехкратный победитель «Песчаного марафона» в Марокко. Этот забег считается самым жестким в мире.
Кроме того, среди участников Николай Григоров, сильнейший марафонец Алтайского края в 2022 году.
Администрация района и руководство парка приглашают всех любителей бега присоединиться к участию.
Ранее управляющий «Изумрудным» посчитал общее число посетителей барнаульского парка.