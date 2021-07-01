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Спорт

В Барнауле среди берез начинают строить физкультурно-оздоровительный комплекс

К октябрю 2022 года в Барнауле должен появиться новый спортивный объект. Возводят его по проекту «Спорт — норма жизни». Работы уже начались.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

На площадке около стадиона «Лабиринт» строители уже огородили площадку и начали ее расчищать, вырубив часть деревьев.

Судя по документам госзакупок, генподрядчиком строительства выступает компания «Новосибирскмонтажналадка». Ей уже переведен первый транш в размере 27 млн рублей.

Общая стоимость работ — 131,8 млн рублей. Проект «Спорт — норма жизни» предполагает софинансирование федерального и краевого бюджетов в пропорциях 99% к 1% соответственно.

ФОК на «Лабиринте» будет предназначаться для игровых видов спорта.

Что еще известно об объекте

Вокруг строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле в конце 2019 года разразился нешуточный скандал. Поводом стало изначальная локация для одного из них.

Предполагалось, что ФОК возведут в парке им. Ленина, предварительно вырубив часть насаждений. «Зеленая» общественность возмутилась и вышла на пикет.

В минспорте решили не усугублять конфликт и попросили мэрию подыскать другой участок. ФОК для борцов появится на пустыре на улице Сиреневой, неподалеку от манежа «Темп».

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