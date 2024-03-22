В Барнауле впервые состоится Всероссийский полумарафон «ЗаБег РФ»

Отмечается, что в забеге может принять участие любой желающий от шести лет, если нет ограничений по здоровью.

Забег пройдет в центре Барнаула на четырех дистанциях на выбор.

1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Стартовый городок установят на площади Советов.

Справка

«ЗаБег РФ» — это крупнейший в мире и рекордный полумарафон с синхронным стартом. Ровно в 9:00 по мск участники стартуют во всех регионах России. В прошлом году более 160 тыс. человек из 85 городов участвовали в мероприятии.

Основная цель забега — вовлечь людей в спорт.

Узнать подробности и зарегистрироваться на старт можно на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в международных соревнованиях «Алтайская регата. Фестиваль Драконов» примут участие команды Юго-Восточной, Средней Азии и России.

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