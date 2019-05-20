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Спорт

В Барнауле закрыли «Карандин-Арену» и оставили хоккеистов без льда

22 мая состоится заседание по иску прокуратуры к собственникам ледового дворца «Карандин-Арена» в Барнауле, следует из информации на сайте Индустриального суда. Здание закрыли в качестве обеспечительной меры иска, главным требованием которого является устранение нарушений пожарной безопасности.

"Карандин-Арена" в Барнауле
"Карандин-Арена" в Барнауле
Анна Зайкова

Сторонами по делу, как и во всех предыдущих случаях, выступают собственники, прокуратура и районный надзорный отдел ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Одной из причин закрытия дворца стало недостаточное количество датчиков противопожарной системы на арене, сообщает Амител. Управляющий «Карандин-Арены» Максим Ничаев заявил изданию, что «все недочеты уже устранены». По его словам, закрытие здания грозит лишь тем, что придется растопить лед на две недели раньше. Это не нанесет большого урона хоккеистам, поскольку сезон в Алтайском крае фактически завершился, считает Ничаев.

Также известно, что дело поступило в суд еще 5 апреля. Предыдущее заседание, назначенное на 6 мая, не состоялось по причине отсутствия ответчика.

Накануне начала судебныхдействий, вечером 4 апреля, в «Карандин-Арене» произошло ЧП: 5-летний мальчик упал с трибуны и получил травму головы. Пострадавшего госпитализировали. Руководство дворца принесло извинения родителям ребенка и заявило о проведении внутренней проверки.

Осенью 2019 года главной площадкой для основной команды края должен стать обновленный Дворец зрелищ и спорта, который после открытия будет называться «Титов Арена».

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