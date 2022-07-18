В бескомпромиссной борьбе определился самый спортивный город Алтайского края

17 июля в Заринске завершилась юбилейная 10 олимпиада городов Алтайского края. Попасть в тройку в общекомандном зачете хозяевам не удалось, конкуренция оказалась очень высокой.

В общей сложности в соревнованиях по 14 видам спорта приняли участие более 800 спортсменов. Самая многочисленная команда оказалась у Бийска, в нее вошло 132 человека.

Бийчане были первыми в баскетболе, повторив свой успех уже четвертую олимпиаду подряд. Не оказалось равных наукограду и в женском пляжном волейболе. Мужчины-волейболисты, игравшие в зале, таким результатом похвастаться не смогли — довольствовались бронзой.

Как пишет «Алтайский спорт», в общем зачете Бийск оказался на первом месте (880 очков), следом, с небольшим отставанием — Новоалтайск (870 очков). Тройку замкнул Рубцовск с 705 очками.

Чем примечательна олимпиада

Олимпиада малых городов Алтая должна была пройти в Заринске еще в 2021 году, но по причине пандемии коронавируса ее перенесли.

Праздник спорта официально стартовал 15 июля на местном стадионе «Юность», на котором постелили новое футбольное покрытие и легкоатлетические дорожки, отремонтировали площадки и сектор для зрителей.

Пляжный волейбол. Александр Черный/http://www.altaisport.ru/ Пляжный волейбол. Александр Черный/http://www.altaisport.ru/ Пляжный волейбол. Александр Черный/http://www.altaisport.ru/

Присутствовавший на церемонии губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что в Алтайском крае сложились крепкие спортивные традиции, в числе которых — олимпиады. Сельские олимпиады начались в 1977 году, первая олимпиада среди городов прошла в 1981 году.

«Наша задача — сохранять и приумножать традиции, развивать их», — отметил Виктор Томенко.

Правом зажечь олимпийский огонь был удостоен Валерий Зайцев — тренер по самбо с 40-летним стажем, ветеран спорта РСФСР, почетный гражданин города Заринска. Всего через руки тренера прошло около тысячи воспитанников.