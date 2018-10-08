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В честь дня рождения Путина моржи из Барнаула и Новосибирска переплыли Обь

7 октября группа любителей зимнего плавания посвятила свой заплыв через Обь дню рождения президента России Владимира Путина. Реку, температура которой была +10 градусов, переплывали в Новосибирске выше Бугринского моста, пишет НГС.

Сибирские моржи поздравили Путина с днем рождения заплывом через Обь. 7 октября 2018 года.
Сибирские моржи поздравили Путина с днем рождения заплывом через Обь. 7 октября 2018 года.
опубликовано Виталием Панасюком vk.com/dbnfk22

Эту «подарочную» акцию моржи проводят уже в пятый раз. Обычно к ним присоединяются и томские любители поплавать в ледяной воде. Однако в этот раз томичи почему-то проигнорировали «путинский заплыв».

Любовь Зозуленко,
участница заплыва:

Это место выбрал для своего самого первого заплыва один из аквайс-спортсменов Виталий Панасюк. В том году мост только открывали, и он решил приурочить свой заплыв как ко дню рождения Владимира Владимировича, так и к открытию Бугринского моста.

Дистанция очень большая, заплыв тяжёлый. Ширина Оби в этом месте 700 метров, но спортсмены проплыли большее расстояние, так как их сносило течением. Виталий Панасюк выбрал самую большую дистанцию — он поплыл 4 километра.

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