В честь дня рождения Путина моржи из Барнаула и Новосибирска переплыли Обь

Эту «подарочную» акцию моржи проводят уже в пятый раз. Обычно к ним присоединяются и томские любители поплавать в ледяной воде. Однако в этот раз томичи почему-то проигнорировали «путинский заплыв».
Любовь Зозуленко,
участница заплыва:
Это место выбрал для своего самого первого заплыва один из аквайс-спортсменов Виталий Панасюк. В том году мост только открывали, и он решил приурочить свой заплыв как ко дню рождения Владимира Владимировича, так и к открытию Бугринского моста.
Дистанция очень большая, заплыв тяжёлый. Ширина Оби в этом месте 700 метров, но спортсмены проплыли большее расстояние, так как их сносило течением. Виталий Панасюк выбрал самую большую дистанцию — он поплыл 4 километра.