В Новоалтайске хотят снести хоккейную коробку, местные создали петицию

Женщина рассказала, что в администрацию Новоалтайска жители обращались не раз. В итоге к ним не прислушались - хоккейную коробку снесут. А вместе с этим, беспокоятся горожане, на корню уничтожат хоккей.

Хоккейной команде "Старт" будет негде тренироваться, не то что играть. Хотя именно болельщики в свое время отремонтировали коробку.

"На домашних играх всегда много болельщиков команды. Команды играют на высшем уровне любительского спорта и занимают призовые места, а также игроки команды "Старт" участвуют в Ночной хоккейной лиге, организованной В.В. Путиным, защищают честь города Новоалтайска на многих олимпиадах. Но, видимо, спорт нашей администрации в городе не нужен! Мы требуем оставить хоккейную коробку на прежнем месте и не лишать людей хоккея!", - написала женщина.

Против сноса создали петицию.

Ранее стало известно, что бывший голкипер хоккейного клуба "Алтай" погиб в зоне СВО.