4 мая
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Спорт

В преддверии Дня Победы в Барнауле проведут соревнования с участием элитных спортсменов.

8 мая 2023 г. на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» в программе краевых соревнований по летнему биатлону состоится «Эстафета поколений», посвященная Дню Победы, а также в поддержку Российской армии, участвующей в военной спецоперации на Украине.

«Эстафета поколений», посвященная Дню Победы.
«Эстафета поколений», посвященная Дню Победы.
Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союза ветеранов биатлона Алтая», ОО «Федерация биатлона Алтайского края», ГСОО «Барнаульская федерация биатлона», Агрохолдинг «Гудвилл», информационную поддержку традиционно оказывает Барнаульский пивоваренный завод.

На старт выдут биатлонисты всех возрастов: самые юные биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь, спортсмены, входящие в сборную команду страны, действующие чемпионы России и биатлонисты категории «Мастерс». Возрастная категория – максимальная – от 9 лет до 70 лет.

Такие соревнования проводятся только в Барнауле, уникальность их состоит в том, что в одной эстафете используется, и пневматическое оружие, из которого стреляют младшие и малокалиберные винтовки, из которых стреляют старшие участники соревнований.

«Эстафета поколений», посвященная Дню Победы.
«Эстафета поколений», посвященная Дню Победы.
Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона.

Эстафетная гонка включает 6 этапов со стрельбой на 2-х рубежах. Эстафета передается от юных биатлонистов к более старшим участникам.

В командах - известные ветераны биатлона: заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин, среди действующих спортсменов - представители юношеской сборной команды России по биатлону Кульгуськин Леонид, Копырина Екатерина, Дмитриева Валерия.

Эстафета поколений — добрая традиция, которую хранят и чтут ветераны Алтайского биатлона на протяжении многих лет.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы. Всех участников ждут подарки от Агрохолдинга «Гудвилл», Барнаульского пивоваренного завода и «Союза ветеранов биатлона Алтая».

Начало соревнований в 12.00. по адресу г. Барнаул ул. Власихинская 69 «Л».

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