Внезапно: российский футбол находится в стадии заморозки

Российская премьер-лига (РПЛ) потеряла больше 40 позиций в рейтинге лучших футбольных чемпионатов мира.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила РПЛ в списке ниже Замбии, Гондураса и Никарагуа, пишет Газета.Ru.

Рейтинги — это последнее, что должно волновать сейчас, уверена экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская. По ее мнению, нужно как можно быстрее возвращаться в УЕФА, чтобы объективно оценить российскую лигу.

«Сейчас мы закрыты для мирового спорта и футбола. Мы в стадии заморозки, что и показывают рейтинги», — цитирует Смородскую Sport24.

Что произошло

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее выступавший в составе сборной Камеруна россиянин рассказал о мундиале. Между тем в российских школах детей будут учить играть в лапту. Курс по игре в лапту разработали для всех классов. Его реализуют как внеурочную деятельности по физкультуре.

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