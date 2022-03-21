21 марта
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Спорт
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Воспитанник Барнаульской федерации биатлона выполнил норматив Мастера спорта России

16 марта в г. Чайковский (Пермский край), состоялось Первенство России по биатлону среди юношей и девушек (возрастная группа 17−18 лет).

Молодой мастер биатлона.
Молодой мастер биатлона.
Барнаульская федерация биатлона

На старт индивидуальной гонки вышло 102 спортсмена из 35 регионов России. Воспитанник Барнаульской федерации биатлона Павел Волков стал серебряным призером и выполнил норматив Мастера спорта России. Павел пришёл в этот вид спорта в 2015 году, первым его тренером стал Сергей Ковалев.

Активное участие на начальном этапе подготовки спортивной карьеры Павла Волкова принимали тренеры Барнаульской федерации биатлона, посильную помощь оказывали и партнёры федерации: «Газпром газораспределение Барнаул» оказывало помощь в приобретении пневматических винтовок, которые были необходимы на первоначальном этапе стрелковой подготовки, ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» участвовал в информационной поддержке и проведении соревнований по биатлону.

Значительную помощь оказал председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Александрович Локтев: с его помощью в Барнаульской федерации биатлона появились первые малокалиберные винтовки, приобретался расходный материал, спортивный инвентарь, организовались поездки на соревнования, кроме того, Павел входит в состав почётных стипендиатов именных стипендий, учрежденных С.А.Локтевым, а ветеран биатлона Станислав Лужанский подарил Павлу стрелковое оборудование.

Барнаульская федерация биатлона выражает благодарность «Федерации биатлона Алтайского края», тренерам Алтайского училища олимпийского резерва за подготовку спортсмена высокого класса, а также родителям Павла, Сергею и Светлане Волковым, вырастившим и воспитавшим успешного спортсмена и достойного гражданина нашей Родины.

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