1 августа
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Спорт

Юные биатлонисты открывают летний сезон

30−31 июля в Барнауле на биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва по адресу ул. Власихинская, 69 Л состоялось первенство Алтайского края по летнему биатлону среди юношей и девушек 2008 -2011 г.р.

Первенство Алтайского края по летнему биатлону среди юношей и девушек 2008 -2011 г.р.
Первенство Алтайского края по летнему биатлону среди юношей и девушек 2008 -2011 г.р.
Барнаульская федерация биатлона

Соревнования собрали большое количество участников — 90 юных биатлонистов из 9 команд.

На старт вышли юные спортсмены — представители Республики Алтай, Шипуновской СШ, ДЮСШ Бийского района, Третьяковской СШ, Алтайской СШ, г. Заринска, Ребрихинского района, Барнаульской федерации биатлона, а также команда Алтайского училища олимпийского резерва.

Программа соревнований состояла из 2-х спринтерских гонок с двумя огневыми рубежами, у младших спортсменов 2 стрелковых рубежа из положения «Лежа», старшие 1 рубеж из положения «Лежа» и 1 из положения «Стоя».

Победители спринтерской гонки 30 июля (2008 — 2009 г.р. юноши и девушки):

  • Кульгуськин Андрей (СШ Бийского района),
  • Домичек Валерия (СШ Бийского района),
  • Адыбасова Евгения (Республика Алтай),
  • Беспаликов Евгений (Барнаульская федерация биатлона).

Победители спринтерской гонки 31 июля (2010−2011 г.р. юноши и девушки):

  • Кульгуськин Андрей (СШ Бийского района),
  • Золотарева Екатерина (СШ Бийского района),
  • Першина Алина (Алтайская СШ),
  • Беспаликов Евгений (Барнаульская федерация биатлона).

Организаторы соревнований выражают благодарность за информационную поддержку ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

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