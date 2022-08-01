Юные биатлонисты открывают летний сезон

30−31 июля в Барнауле на биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва по адресу ул. Власихинская, 69 Л состоялось первенство Алтайского края по летнему биатлону среди юношей и девушек 2008 -2011 г.р.

Первенство Алтайского края по летнему биатлону среди юношей и девушек 2008 -2011 г.р.

Соревнования собрали большое количество участников — 90 юных биатлонистов из 9 команд.

На старт вышли юные спортсмены — представители Республики Алтай, Шипуновской СШ, ДЮСШ Бийского района, Третьяковской СШ, Алтайской СШ, г. Заринска, Ребрихинского района, Барнаульской федерации биатлона, а также команда Алтайского училища олимпийского резерва.

Программа соревнований состояла из 2-х спринтерских гонок с двумя огневыми рубежами, у младших спортсменов 2 стрелковых рубежа из положения «Лежа», старшие 1 рубеж из положения «Лежа» и 1 из положения «Стоя».

Победители спринтерской гонки 30 июля (2008 — 2009 г.р. юноши и девушки): Кульгуськин Андрей ( СШ Бийского района),

СШ Бийского района), Домичек Валерия ( СШ Бийского района),

СШ Бийского района), Адыбасова Евгения ( Республика Алтай),

Республика Алтай), Беспаликов Евгений ( Барнаульская федерация биатлона).

Победители спринтерской гонки 31 июля (2010−2011 г.р. юноши и девушки): Кульгуськин Андрей ( СШ Бийского района),

СШ Бийского района), Золотарева Екатерина ( СШ Бийского района),

СШ Бийского района), Першина Алина ( Алтайская СШ),

Алтайская СШ), Беспаликов Евгений ( Барнаульская федерация биатлона).

Организаторы соревнований выражают благодарность за информационную поддержку ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».