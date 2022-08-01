Юные биатлонисты открывают летний сезон

Соревнования собрали большое количество участников — 90 юных биатлонистов из 9 команд.
На старт вышли юные спортсмены — представители Республики Алтай, Шипуновской СШ, ДЮСШ Бийского района, Третьяковской СШ, Алтайской СШ, г. Заринска, Ребрихинского района, Барнаульской федерации биатлона, а также команда Алтайского училища олимпийского резерва.
Программа соревнований состояла из 2-х спринтерских гонок с двумя огневыми рубежами, у младших спортсменов 2 стрелковых рубежа из положения «Лежа», старшие 1 рубеж из положения «Лежа» и 1 из положения «Стоя».
Победители спринтерской гонки 30 июля (2008 — 2009 г.р. юноши и девушки):
- Кульгуськин Андрей (СШ Бийского района),
- Домичек Валерия (СШ Бийского района),
- Адыбасова Евгения (Республика Алтай),
- Беспаликов Евгений (Барнаульская федерация биатлона).
Победители спринтерской гонки 31 июля (2010−2011 г.р. юноши и девушки):
- Кульгуськин Андрей (СШ Бийского района),
- Золотарева Екатерина (СШ Бийского района),
- Першина Алина (Алтайская СШ),
- Беспаликов Евгений (Барнаульская федерация биатлона).
Организаторы соревнований выражают благодарность за информационную поддержку ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».