25 апреля
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Спорт

Женщина проплыла подо льдом почти 90 метров

Южноафриканка Эмбер Филлари проплыла подо льдом дистанцию в 89,92 м, сообщает агентство UPI.

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед.
СС0

И побила тем самым свой собственный мировой рекорд Гиннесса.

Она впервые установила рекорд два года назад в Оппсе, в Норвегии, на дистанции 89,7 м, побила свой собственный рекорд в Конгсберге, в Норвегии, проплыв 89,92 м без ласт или водолазного костюма.

Хиллари является обладательницей мирового рекорда Гиннесса по самому длинному подводному заплыву на одном дыхании, которого она достигла в Дахабе, в Египте, на дистанции 109,19 м, пишет «Интерфакс».

Она усиленно готовилась к своей последней попытке установить рекорд, постепенно привыкая к холоду в Берлине, а затем тренируясь на норвежском озере.

Ранее медсестра пробежала марафон в больничном халате и побила мировой рекорд Гиннесса.

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