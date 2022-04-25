Женщина проплыла подо льдом почти 90 метров

И побила тем самым свой собственный мировой рекорд Гиннесса.

Она впервые установила рекорд два года назад в Оппсе, в Норвегии, на дистанции 89,7 м, побила свой собственный рекорд в Конгсберге, в Норвегии, проплыв 89,92 м без ласт или водолазного костюма.

Хиллари является обладательницей мирового рекорда Гиннесса по самому длинному подводному заплыву на одном дыхании, которого она достигла в Дахабе, в Египте, на дистанции 109,19 м, пишет «Интерфакс».

Она усиленно готовилась к своей последней попытке установить рекорд, постепенно привыкая к холоду в Берлине, а затем тренируясь на норвежском озере.

Ранее медсестра пробежала марафон в больничном халате и побила мировой рекорд Гиннесса.