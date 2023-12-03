Женские стоны раздались во время жеребьевки Евро-2024

В о время жеребьевки Евро-2024 были слышны женские стоны.

Ответственность за это взял на себя известный пранкер Дэниэл Джарвис — Jarvo69, указывает Газета.Ru.

Жеребьевка не была прервана из-за инцидента. Ведущие продолжили церемонию с улыбками на лицах.

Пранкер уже делал подобный розыгрыш во время трансляции матча Кубка Англии в январе.

Ранее Минобороны Британии попросило YouTube удалить разговор министра с российскими пранкерами. Уоллес стал жертвой пранкеров, один из которых во время разговора по видеосвязи выдал себя за премьер-министра Украины. После разговора, когда пранк раскрыли, Минобороны Британии заявило, что "Россия ответственна за подставной звонок".