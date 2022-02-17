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Спорт

Женский биатлонный масс-старт на Играх перенесли

Женский биатлонный масс-старт на Олимпийских играх в Пекине перенесен из-за плохих погодных условий, сообщается в микроблоге Международного союза биатлонистов.

Олимпиада.
Олимпиада.
Источник: СС0

Изначально гонка должна была состояться 19 февраля в 12:00 мск. Теперь ее проведут на день раньше — 18 февраля в 10:00 мск.

Национальную команду России на Олимпиаде представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.

Казакевич получила право выступить в масс-старте на зимних Олимпийских играх 2022 года после снятия с Игр норвежской биатлонистки Ингрид Ландмарк Тандреволд, которой стало плохо после финиша гонки преследования, напоминает championat.com.

Казакевич попала в список участниц масс-старта как первая среди запасных.

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