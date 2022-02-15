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Спорт

Российские биатлонисты упустили золото олимпийского биатлона на последнем огневом рубеже

Мужская сборная России заняла третье место в эстафете 4×7,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпиада.
Олимпиада.
Источник: СС0

В составе российской команды вступали Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Халили допустил один промах в стойке, Логинов промахнулся в стойке дважды, пишет РБК, Цветков прошел оба огневых рубежа без промахов, а Латыпов допустил пять промахов на последней стрельбе.

Первыми к финишу пришли норвежские биатлонисты, второе место заняли французы.

Накануне стало известно, что алтайский биатлонист Даниил Серохвостов не выступит в эстафете на Олимпиаде.

Биатлонисты принесли России девятую бронзу на этой Олимпиаде Также в активе российской команды четыре золота и шесть серебряных наград.

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