Российские биатлонисты упустили золото олимпийского биатлона на последнем огневом рубеже

Мужская сборная России заняла третье место в эстафете 4×7,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

В составе российской команды вступали Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Халили допустил один промах в стойке, Логинов промахнулся в стойке дважды, пишет РБК, Цветков прошел оба огневых рубежа без промахов, а Латыпов допустил пять промахов на последней стрельбе.

Первыми к финишу пришли норвежские биатлонисты, второе место заняли французы.

Накануне стало известно, что алтайский биатлонист Даниил Серохвостов не выступит в эстафете на Олимпиаде.

Биатлонисты принесли России девятую бронзу на этой Олимпиаде Также в активе российской команды четыре золота и шесть серебряных наград.