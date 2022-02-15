Российские биатлонисты упустили золото олимпийского биатлона на последнем огневом рубеже

В составе российской команды вступали Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.
Халили допустил один промах в стойке, Логинов промахнулся в стойке дважды, пишет РБК, Цветков прошел оба огневых рубежа без промахов, а Латыпов допустил пять промахов на последней стрельбе.
Первыми к финишу пришли норвежские биатлонисты, второе место заняли французы.
Накануне стало известно, что алтайский биатлонист Даниил Серохвостов не выступит в эстафете на Олимпиаде.
Биатлонисты принесли России девятую бронзу на этой Олимпиаде Также в активе российской команды четыре золота и шесть серебряных наград.