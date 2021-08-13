13 августа 16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Жителей Алтайского края научат стрелять из лука

Алтайская краевая федерации стрельбы из лука организует мастер-классы в Заринске, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби и Славгороде, пишет «Алтайский спорт».

Кадр из фильма "Робин Гуд. Начало".
Кадр из фильма "Робин Гуд. Начало".
kinopoisk.ru.

Федерации выиграла конкурс Фонда президентских грантов с проектом «Стрельба из лука — общедоступный вид спорта» и до 31 августа должна его реализовать.

Мероприятия проводили в Барнауле ранее, а в августе стрелки поедут показывать мастер-классы по другим городам края.

10 августа урок уже провели в Заринске на стадионе «Юность». Познакомились с этим видом спорта около 50 воспитанников заринской школы МАУ «Спорт», ее тренеры и некоторые родители.

Алексей Дрянев,
руководитель Алтайской краевой федерации стрельбы из лука:

Мы открыты для предложений. Будем рады, если люди пожелают заниматься таким общедоступным видом спорта, как стрельба из лука. С нашей стороны поможем с оборудованием, видеоматериалами, учебниками, будем обучать какое-то время. Если будут выделены ставки, подыщем квалифицированных тренеров.

1 января порыв на тепловых сетях нанес серьезный ущерб алтайским лучникам. Спортсмены остались без дорогостоящего инвентаря.

Ранее altapress.ru писал, что в августе в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Заринске проведут уроки по скандинавской ходьбе, восстанавливающей организм после ковида.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость