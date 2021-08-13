Жителей Алтайского края научат стрелять из лука

Алтайская краевая федерации стрельбы из лука организует мастер-классы в Заринске, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби и Славгороде, пишет « Алтайский спорт ».

Федерации выиграла конкурс Фонда президентских грантов с проектом «Стрельба из лука — общедоступный вид спорта» и до 31 августа должна его реализовать.

Мероприятия проводили в Барнауле ранее, а в августе стрелки поедут показывать мастер-классы по другим городам края.

10 августа урок уже провели в Заринске на стадионе «Юность». Познакомились с этим видом спорта около 50 воспитанников заринской школы МАУ «Спорт», ее тренеры и некоторые родители.

Алексей Дрянев,

руководитель Алтайской краевой федерации стрельбы из лука:

Мы открыты для предложений. Будем рады, если люди пожелают заниматься таким общедоступным видом спорта, как стрельба из лука. С нашей стороны поможем с оборудованием, видеоматериалами, учебниками, будем обучать какое-то время. Если будут выделены ставки, подыщем квалифицированных тренеров.

1 января порыв на тепловых сетях нанес серьезный ущерб алтайским лучникам. Спортсмены остались без дорогостоящего инвентаря.

Ранее altapress.ru писал, что в августе в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Заринске проведут уроки по скандинавской ходьбе, восстанавливающей организм после ковида.