Из-за коммунальной аварии барнаульские лучники остались без дорого инвентаря и Кубка России

Порыв на тепловых сетях, случившийся 1 января 2021 года, нанесен серьезный ущерб Алтайской краевой федерации стрельбы из лука. Спортсмены остались без дорогостоящего инвентаря. Участие в престижном соревновании пришлось отменить.

Оказалось, что авария на тепловых сетях привела к затоплению спортивного клуба по стрельбе из лука на Островского 31. Ущерб оказался огромным: уничтожено дорогостоящее стрелковое оборудование, вспомогательное оборудование, оргтехника.

Работа спортивной секции остановлена на неопределенный срок. Подготовка к чемпионату России и Кубку России по стрельбе из лука сорвана, участие наших спортсменов отменено. Об этом в Instagram сообщил президент федерации Алексей Дрянев.

«Алтайскому спорту» он рассказал, что аварийные службы сработали очень плохо.

«Аварийщики коммунальной службы приехали не подготовленными, — отметил Алексей Дрянев. — Притащили помпу — бензина нет. Уехали за бензином. Откачали воду только в своем первом подъезде, где тепловой узел. Во второй день никто к нам не приехал. Куда только не звонили — вплоть до прокуратуры, в МЧС нам сказали, что это не их случай. В итоге помогли связи во властных структурах, тогда уже начался какой-то „шевележ“. Пригнали трактор с помпой, я собственными руками спускал насос себе в подвал. Выкачивали воду часа три. 3 января я уже качал воду собственной электрической помпой, потому что никто не приехал».

По словам президента федерации, пострадали и помещения, где занимаются тхэквондисты. 4 января, спустя три дня после аварии, они продолжали ее ликвидировать самостоятельно.

«Печально, что местная администрация реагирует на такие ситуации спустя рукава, не было ни одного представителя официальных служб: ни из Ленинского района, ни откуда вообще», — сообщил Дрянев.