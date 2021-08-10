10 августа
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Здоровье

Барнаульцев в рамках нацпроекта научат северной ходьбе

В четырех городах Алтайского края проведут уроки по скандинавской ходьбе, восстанавливающей организм после ковида, сообщает «Алтайский спорт».

Скандинавская ходьба.
Скандинавская ходьба.
Михаил Хаустов.

Открытые тренировки пройдут в августе в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Заринске.

В Барнауле мероприятие пройдет 14 августа в 11:00 в парке «Юбилейный».

В Бийске тренировка состоится 15 августа в 10:00 в лесопарковой зоне спортивного комплекса «Заря».

В Рубцовске акция пройдет 20 августа. Время и место определят чуть позже.

В Заринске урок проведут 14 августа в 8:00 на стадионе «Юность».

Тренировки организованы в рамках реализации двух федеральных проектов: «Северная ходьба — новый образ жизни» и «Здоровье работающего».

Акцию проведут при грантовой поддержке Минспорта РФ в рамках национального проекта «Демография».

«По мнению специалистов, северная ходьба — прекрасный помощник в восстановлении после коронавируса. Это один из самых подходящих видов спортивной нагрузки для перенесших COVID-19. Возврат к прежнему образу жизни не будет стрессом для организма», — отмечает издание.

Ранее ученые выявили отличную мотивацию, которая подойдет жителям алтайских городов — спорт людям приносит больше счастья, чем деньги.

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