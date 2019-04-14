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Жизнь

Ученые выяснили, почему спорт приносит больше счастья, чем деньги

Ученые из университетов Оксфорда и Йеля пришли к выводу, что уровень счастья у любителей спорта выше, чем у людей, не испытывающих материальных проблем.

Скандинавская ходьба на лыжной базе "Динамо"
Скандинавская ходьба на лыжной базе "Динамо"
Анна Зайкова

В ходе исследования с участием более миллиона респондентов спрашивали о том, как часто они испытывали негативные эмоции за последние 30 дней. К примеру, из-за стресса, депрессий или эмоциональных проблем.

У всех людей также узнавали уровень их физической активности и материальный достаток. Оказалось, что любители регулярных физических нагрузок испытывают негативные эмоции всего 35 дней в году. У тех, кто спортом не занимался, количество плохих дней было на 18 больше, в среднем, пишет «МедикФорум».

Но что еще более важно, физически активные люди ощущали себя настолько же счастливыми, как и те, кто не занимался спортом, но зарабатывал больше денег. Другими словами, для получения чувства счастья необязательно стремиться к более высокому заработку — достаточно чаще посещать спортзал.

Но очень важно не допускать перетренированности, поскольку избыток физических нагрузок начинал производить противоположное воздействие на показатели счастье человека.

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