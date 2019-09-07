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7 сентября 15°C

Жители Алтая размялись и пофотографировались с Костей Дзю

В Республику Алтай приезжал абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю. На центральной площади Горно-Алтайска он провел массовую разминку для всех желающих. В соцсетях уже появились фото с известным спортсменом.

Костя Цзю стал почетным гостем турнира из серии "Великий бой на великом Алтае".
Костя Цзю стал почетным гостем турнира из серии "Великий бой на великом Алтае".
Олег Богданов

Разминка прошла в рамках молодежной программы «Выбери Выборы». В одном из постов в Instagram к снимкам с мастер-класса добавили хэштэг #горныйалтайзахорохордина.

«Благодаря такой импровизированной тренировке, думаю, у многих ребят возникнет стремление заниматься спортом, у родителей желание отвести детей в спортивный зал», — цитируют спортсмена «Новости Горного Алтая».

Ранее отдыхать на Алтай приезжал известный российский боксер-профессионал Сергей Ковалев. Он остановился на Телецком озере и был в восторге.

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