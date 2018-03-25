Боксер Костя Цзю перенес инфаркт

Сегодня, 17:22.
Жизнь

Известный российский боксер Костя Цзю перенес инфаркт и в сейчас проходит восстановление после операции, пишет Lenta.

Костя Цзю в Барнауле.
Костя Цзю в Барнауле. Фото: крайспортуправление.

Как сообщил сам спортсмен, утром он упал по пути в туалет, оказалось, что уровень холестерина был повышен до критической отметки. У бывшего спортсмена оторвался тромб, и Цзю экстренно госпитализировали. Сейчас боксер чувствует себя хорошо.

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