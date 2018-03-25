Боксер Костя Цзю перенес инфаркт

Как сообщил сам спортсмен, утром он упал по пути в туалет, оказалось, что уровень холестерина был повышен до критической отметки. У бывшего спортсмена оторвался тромб, и Цзю экстренно госпитализировали. Сейчас боксер чувствует себя хорошо.