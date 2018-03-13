Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, как ей живется с "золотом"

Аделина Сотникова,

олимпийская чемпионка Игр-2014:

— Наверное, у этой медали просто есть как плюсы, так и минусы. Плюсы заключаются в том, что ты становишься известной, популярной среди не только спортивных болельщиков, начинаешь общаться с огромным количеством людей, то есть начинаешь чувствовать себя другим человеком, приобретаешь иной круг общения. А минус в том, что все это сильно затягивает. У тебя золотая медаль, весь мир бурлит вокруг тебя, тебя везде зовут, приглашают. Если при этом что-то не получается, начинается самое поганое. Потому что ты не можешь даже выговориться. Ты же олимпийская чемпионка, у тебя нет права на ошибку.

Сотникова также отметила, что приступила к полноценным тренировкам и до сих пор не готова объявить о завершении карьеры.

21-летняя россиянка пропустила сезон 2017/2018, включая и Олимпиаду в Пхенчхане, так как не сумела восстановиться после травмы, пишет Lenta.ru.

В Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в индивидуальном зачете. Эта награда стала первой в истории российского женского одиночного катания.

После победы спортсменки на Олимпиаде-2014 российский лидер направил поздравительную телеграмму Сотниковой.

Владимир Путин,

президент РФ: