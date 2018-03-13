Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, как ей живется с "золотом"

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи российская фигуристка Аделина Сотникова впервые рассказала о том, какие трудности ей пришлось испытать, когда она стала обладательницей золотой медали, пишет "Р-Спорт".
Аделина Сотникова,
олимпийская чемпионка Игр-2014:
— Наверное, у этой медали просто есть как плюсы, так и минусы. Плюсы заключаются в том, что ты становишься известной, популярной среди не только спортивных болельщиков, начинаешь общаться с огромным количеством людей, то есть начинаешь чувствовать себя другим человеком, приобретаешь иной круг общения. А минус в том, что все это сильно затягивает. У тебя золотая медаль, весь мир бурлит вокруг тебя, тебя везде зовут, приглашают. Если при этом что-то не получается, начинается самое поганое. Потому что ты не можешь даже выговориться. Ты же олимпийская чемпионка, у тебя нет права на ошибку.
Сотникова также отметила, что приступила к полноценным тренировкам и до сих пор не готова объявить о завершении карьеры.
21-летняя россиянка пропустила сезон 2017/2018, включая и Олимпиаду в Пхенчхане, так как не сумела восстановиться после травмы, пишет Lenta.ru.
В Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в индивидуальном зачете. Эта награда стала первой в истории российского женского одиночного катания.
После победы спортсменки на Олимпиаде-2014 российский лидер направил поздравительную телеграмму Сотниковой.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Дорогая Аделина!
От души поздравляю Вас с блистательным триумфом.
Вся история спорта учит, что почётного титула олимпийского чемпиона достоин лишь тот, кто превосходит соперника не только мастерством, но и силой духа, твёрдостью характера, кто верит в себя и свою мечту и готов бороться за неё до самой последней секунды, до самого последнего рывка.
Вы победили и покорили высоту, к которой долгие годы шла наша сборная по фигурному катанию. Вами гордятся Ваши близкие, тренеры и наставники. Вами гордится вся Россия.
Желаю всегда добиваться успеха, настойчиво идти к поставленной цели. Счастья, здоровья, удачи.
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