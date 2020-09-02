«Звездуны» сибирского футбола отказались снизить свои непонятные зарплаты в 1,4 млн рублей

В 2019 году «Енисей» оказался в зоне вылета ФНЛ (Футбольная национальная лига — вторая по уровню после Премьер-лиги), однако троим игрокам подняли зарплату — полузащитникам Александру Харитонову и Максиму Семакину, а также защитнику Павлу Рожкову.

Примечательно, что эти игроки даже не тренируются с основным составом, а клуб попросту не может оплачивать их контракты. Об этом тренер рассказал в интервью Sportbox.ru.

По словам Тарханова, после серии неудачных игр и во время пандемии многие футболисты клуба пошли на понижение зарплаты, но «три звезды» отказались это сделать.

«Не знаю, как составлялись контракты при прежнем руководстве. Вообще если команда идет в зоне вылета, то наоборот надо понижать. А здесь — увеличили. Это неправильно. Может, специально сделали <…> Но такая ситуация, что клуб не может оплачивать их контракты. Они тренируются с дублем. Многие ребята, повторюсь, пошли на понижение. А эти — коренные красноярцы, они тем более должны были помочь команде. Не разделяю их позицию», — отметил главный тренер.

Деньги. Монеты. CC0

Зарплаты футболистов раскритиковал также глава регионального минспорта Павел Ростовцев. Он подчеркнул, что допсоглашения к контрактам, по которым повысили зарплату, заключили без всяких оснований.

Что касается конкретных сумм, то, как отмечает издание, они варьируются от 800 тыс. рублей до 1,4 миллиона в месяц. Власти назвали нонсенсом такие деньги при плохих результатах «Енисея».

На этом фоне вспоминаются футболисты иркутского «Зенита», которые в прошлом году от безысходности вынуждены были подрабатывать грузчиками и таксистами.

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