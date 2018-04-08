Селфи с огромными яйцами и звон колоколов: как в Барнауле прошел пасхальный арт-фестиваль

8 апреля в Барнауле на территории храмового комплекса Иоанна Богослова впервые прошел пасхальный арт-фестиваль. На нем представили 20 огромных расписных яиц высотой от 1 до 2 метров. Барнаульцы освятили пасхальные куличи и яйца, позвонили в колокола и сделали памятные фотографии с гигантскими яйцами. Как это было — смотрите в большом пасхальном фоторепортаже altapress.ru.
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
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