Селфи с огромными яйцами и звон колоколов: как в Барнауле прошел пасхальный арт-фестиваль

8 апреля в Барнауле на территории храмового комплекса Иоанна Богослова впервые прошел пасхальный арт-фестиваль. На нем представили 20 огромных расписных яиц высотой от 1 до 2 метров. Барнаульцы освятили пасхальные куличи и яйца, позвонили в колокола и сделали памятные фотографии с гигантскими яйцами. Как это было — смотрите в большом пасхальном фоторепортаже altapress.ru.

Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пасхальный арт-фестиваль в Барнауле. Пасха. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru