Народные приметы на Пасху: на погоду, удачу и деньги

Существует множество народных примет на Пасху. В этот день наши предки предсказывали урожай, погоду, делали так, чтобы в семье весь год все было благополучно. Рассказываем, какие традиции и приметы вспоминали на Пасху.
Приметы на Пасху
- В первый день Пасхи нужно умыться водой, в которой лежали золотые и серебряные вещи. Тогда весь год будешь богатым, здоровым и красивым.
- Считается, если в канун Пасхи совершить добрые дела для других людей, то можно снять грех со своей души.
- Если в этот день услышать кукушку, то будет прибавление в семействе. Для незамужних девушек это сулило замужеством.
- Встретишь пасхальный рассвет — удача будет сопровождать целый год.
- Плохой приметой считалось, что если потрескались пасхальные куличи. Тогда целый год не будет в семье счастья.
- Если на Пасху подадите нищему монету, весь год не будете знать нужды.
- Проспать на Пасху утреннюю службу — значит, будут неудачи.
- Если на пасхальной неделе вы увидели во сне умершего родственника, то в будущем году в семье никто тяжело не заболеет.
- Облачная погода на Пасху означает холодное засушливое лето.
- По народным приметам если на Пасху уже весь снег растаял, значит урожай в этом году будет богатым.
- Дожди на пасхальной неделе — будет зажиточный год.
- Плохой приметой считается, если во время пасхальной службы в церкви гаснет свеча. Если же она догорела до конца службы, и человек сам ее потушил, то это к добру.
Традиции на Пасху
- Перед тем, как сесть за праздничный стол, нужно отдать дань душам умершим. Для этого перед иконой ставили небольшой горшочек с медом.
- Первое, что можно съесть после Великого поста с пасхального стола, это освященное крашенное яйцо.
- Пасхальным освященным яйцом предки гладили любую домашнюю скотину по хребту, чтобы она не болела и шерсть у скотины была красивая.
- Нельзя выбрасывать крашенную яичную скорлупу. В старину ее перемешивали с четверговой солью и клали вместе с зерном.
- В древние времена кусок от освященного кулича считался лечебным.
- Девушки, чтобы выйти замуж, должны были во время церковной службы на Пасху сказать про себя: "Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого!".
- Если ребенок родился на Пасху, то он станет известным человеком.
- Предки обязательно крошили освященный кулич птицам, призывая так удачу и богатство.
- Свечи, купленные на Пасху в церкви, хранили весь год. Ими благословляли молодых, изгоняли нечистую силу из домов и ставили возле тяжелобольных.
- Муж и жена должны за завтраком на Пасху ударить крашеные яйца друг об друга. Кто "победит", тот и будет "главой" семьи весь год.
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