Как отпразднуют Пасху в Барнауле

Хороводный баттл

Центр славянской культуры приглашает отметить праздник Светлой Пасхи и принять участие в народном гулянье на улице Мало-Тобольской. Гостей ждет трехчасовой праздничный марафон "Хороводный баттл" от хороводников Алтая. Организаторы приготовили игры, а также русскую пасхальную кухню: куличи и крашенные яйца. Будут шашлыки и сладкая вата. Здесь также организуют ярмарку от ремесленников Алтая.

Когда: 8 апреля в 12:00.

Где: улица Мало-Тобольская.

Светлый праздник

На Пасху пройдет концерт русского камерного оркестра с участием лауреатом международных конкурсов Веры Сапутиной (сопрано) и Евгения Баева (гитара).

Когда: 8 апреля в 17:00.

Где: концертный зал Русского камерного оркестра (пр. Комсомольский, 108а).

Цена: 200-300 рублей.

Арт-фестиваль

На территории храмового комплекса Иоанна Богослова впервые пройдет пасхальный арт-фестиваль. На нем представят 20 огромных расписных яиц высотой от 1 до 2 метров. В основе яиц пенопласт, покрытый штукатуркой. Учащиеся художественных школ, вузов и колледжей расписали эти яйца яркими узорами.

Когда: 8 апреля в 12:00

Где: храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25а).