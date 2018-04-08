Как отпразднуют Пасху в Барнауле

8 апреля православные отмечают Пасху. В этот день люди радуются Воскресению Христову и поздравляют друг друга. Altapress.ru собрал несколько мест в Барнауле, где будут праздновать Пасху-2018.
Хороводный баттл
Центр славянской культуры приглашает отметить праздник Светлой Пасхи и принять участие в народном гулянье на улице Мало-Тобольской. Гостей ждет трехчасовой праздничный марафон "Хороводный баттл" от хороводников Алтая. Организаторы приготовили игры, а также русскую пасхальную кухню: куличи и крашенные яйца. Будут шашлыки и сладкая вата. Здесь также организуют ярмарку от ремесленников Алтая.
Когда: 8 апреля в 12:00.
Где: улица Мало-Тобольская.
Светлый праздник
На Пасху пройдет концерт русского камерного оркестра с участием лауреатом международных конкурсов Веры Сапутиной (сопрано) и Евгения Баева (гитара).
Когда: 8 апреля в 17:00.
Где: концертный зал Русского камерного оркестра (пр. Комсомольский, 108а).
Цена: 200-300 рублей.
Арт-фестиваль
На территории храмового комплекса Иоанна Богослова впервые пройдет пасхальный арт-фестиваль. На нем представят 20 огромных расписных яиц высотой от 1 до 2 метров. В основе яиц пенопласт, покрытый штукатуркой. Учащиеся художественных школ, вузов и колледжей расписали эти яйца яркими узорами.
Когда: 8 апреля в 12:00
Где: храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25а).
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