Много пить, мыться и сквернословить: что можно и нельзя делать на Пасху 2018

8 апреля православные отмечают Пасху, светлое Христово Воскресение. Накануне, в Великую субботу большинство верующих освятили куличи и крашеные яйца, а в ночь с субботы на воскресенье пошли в храм на праздничную службу. Altapress.ru разобрался, как принято отмечать главный христианский праздник, и что можно и нельзя делать на Пасху-2018.
Христосование — особое приветствие на Пасху. В конце церковной службы принято трижды целоваться и обмениваться пасхальными яйцами. Верующие приветствуют друг друга — "Христос воскрес!" На это полагается отвечать "Воистину воскрес". Так можно здороваться в течение всей Светлой седмицы — недели после Пасхи.
Пост закончился, а значит, больше нет ограничений в еде. Тем не менее, резко выходить из поста и переедать на стоит, это вредно для здоровья.
Употреблять вино и другие алкогольные напитки на Пасху можно, но только в меру.
На Пасху можно дарить любые приятные подарки, к ним по традиции хорошо добавлять крашеное яйцо.
Люди многих профессий не выбирают, отдыхают они на праздники или работают. В том, что человек вынужден работать на Пасху, нет ничего страшного. Запрета на работу нет. Хотя считается, что лучше отказаться от ремонта, уборки и других тяжелых дел, чтобы найти время для молитвы.
Да, можно. Обычай мыться в определенные дни пришел с тех времен, когда мытье было трудоемким процессом. Он воспринимался именно как труд, а в праздник трудиться было не принято. Сейчас же мытье не требует больших усилий, соответственно, не может быть запретов на мытье в церковные праздники.
На Пасху ездить на кладбище нежелательно. Согласно церковной традиции, радость в день Воскресения Христова вытесняет всякую скорбь. Для посещения кладбища и поминания усопших есть специальный день — Радоница, которая в 2018 году будет 17 апреля.
- В этот день запрещено ссориться, сквернословить, обвинять близких и сплетничать.
- Считается, что в этот день нельзя заниматься любовью. Существует мнение, что отказаться от этого супругам нужно на всю неделю. Причем, по обоюдному согласию.
- На Пасху также нельзя венчаться. Христиане радуются воскресению Иисуса Христа. Они верят, что Бог открыл всем праведным людям двери рая. Это — главный повод для всеобщего праздника.
- Вместе с мусором нельзя выбрасывать то, что освящено в храме. Лучше всего это сжечь или закопать в землю.
- Нельзя злоупотреблять алкогольными напитками.
- Если ваш день рождения выпал на Пасху, то празднование лучше перенести на другой день. Это делается для того, чтобы он не "перекрыл" радость от воскресения Христа.
- Не лгите близким.
- На Пасху лучше не думать о плохом.
- В этот день запрещается заказывать панихиды, скорбеть и плакать.
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