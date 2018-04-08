Много пить, мыться и сквернословить: что можно и нельзя делать на Пасху 2018

5 Можно ли работать на Пасху?

Люди многих профессий не выбирают, отдыхают они на праздники или работают. В том, что человек вынужден работать на Пасху, нет ничего страшного. Запрета на работу нет. Хотя считается, что лучше отказаться от ремонта, уборки и других тяжелых дел, чтобы найти время для молитвы.