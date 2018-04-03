Пасха-2018. В Барнауле епархия покажет два десятка гигантских яиц

Пасха 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Символ Светлой Пасхи на площади Октября в Барнауле. Фото: altapress.ru. В районе новостроек появилось огромное пасхальной яйцо. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В районе новостроек появилось огромное пасхальной яйцо. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Символ Светлой Пасхи на площади Октября в Барнауле. Фото: altapress.ru. Символ Светлой Пасхи на площади Октября в Барнауле. Фото: altapress.ru.

Заготовки для расписывания были сделаны из пенополистирола и покрыты штукатуркой. Их получили учащиеся 10 художественных школ, изостудий, трех вузов и двух колледжей, которые украшают пасхальные яйца на свой вкус.

Оцениваться работы будут в двух возрастных номинациях. Младшая — среди учащихся детских художественных школ и изостудий, старшая — среди студентов вузов и колледжей.

Организаторами православного арт-фестиваля стали строительная фирма ИСК "Союз" и барнаульская епархия.

Смотр-конкурс расписных пасхальных яиц состоится 8 апреля в 12:00 а территории храмового комплекса Иоанна Богослова (улица Шумакова, 25а (н)).

Напомним, что в 2017 году в Барнауле уже выставляли два гигантских пасхальных яйца. Одно демонстрировали во дворе Иоанно-Богословского храма на улице Шумакова. Другое огромное яйцо со стразами украшало площадь Октября. Эти яйца также были подарены городу "Союзом".