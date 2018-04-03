Пасха-2018. В Барнауле епархия покажет два десятка гигантских яиц

7 апреля на территории храмового комплекса Иоанна Богослова выставят 20 огромных расписных пасхальных яиц высотой от одного до двух метров. А 8 апреля там же проведут "Пасхальный арт-фестиваль", где выберут лучшие яйца из этой двадцатки и наградят победителей, сообщает барнаульская епархия.
Заготовки для расписывания были сделаны из пенополистирола и покрыты штукатуркой. Их получили учащиеся 10 художественных школ, изостудий, трех вузов и двух колледжей, которые украшают пасхальные яйца на свой вкус.
Оцениваться работы будут в двух возрастных номинациях. Младшая — среди учащихся детских художественных школ и изостудий, старшая — среди студентов вузов и колледжей.
Организаторами православного арт-фестиваля стали строительная фирма ИСК "Союз" и барнаульская епархия.
Смотр-конкурс расписных пасхальных яиц состоится 8 апреля в 12:00 а территории храмового комплекса Иоанна Богослова (улица Шумакова, 25а (н)).
Напомним, что в 2017 году в Барнауле уже выставляли два гигантских пасхальных яйца. Одно демонстрировали во дворе Иоанно-Богословского храма на улице Шумакова. Другое огромное яйцо со стразами украшало площадь Октября. Эти яйца также были подарены городу "Союзом".
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