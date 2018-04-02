Целоваться под деревом и умываться яичной водой: приметы и обряды на Пасху 2018

Сегодня, 17:59.
Жизнь

Православные в 2018 году отметят Пасху 8 апреля. Народная традиция соединила главный христианский праздник — Воскресение Христово — с огромным количеством примет разной степени адекватности. Altapress.ru изучил пасхальные приметы и объединил их в несколько тематических групп.

Пасха. Кролики. Яйца.
Пасха. Кролики. Яйца. Фото: ССО.
1 Полезные народные приметы на Пасху

  • Подать нищему на Пасху — весь год не знать беды. 

  • За пасхальный обед сесть всей семьей и съесть по кусочку освещенных куличей и яиц — будет мир в семье.

Помощь. Собаки. Милостыня.
Помощь. Собаки. Милостыня
2 Приметы на Пасху в категории "50 на 50"

  • Ребенок родился на Пасху — станет знаменитым человеком;

  • Услышать кукушку — замужество или прибавление в семье;

  • Поцеловаться в праздник под деревом — будет радостная жизнь;

  • Увидеть во сне умершего родственника — в следующем году никто в семье тяжело не заболеет и не умрет.

Пара. Поцелуй. Весна.
Пара. Поцелуй. Весна
3 Абсурдные пасхальные народные приметы и обряды

  • Чтобы стать красивее, нужно положить красное освященное яйцо в воду, а затем умыться этой водой;

  • Если ребенок медленно развивается, его нужно поводить босиком по деревянному полу. Зубы быстрее прорежутся, говорить скорее начнет и ходить скоро научится;

  • Чтобы маленький ребенок был крепким, утром на Пасху нужно поставить его ножками на топор и сказать особые слова;

  • Если во время пасхальной службы погасла свеча — плохая примета;

  • Хранение остатков воска от пасхальных свечей оберегает семью от проклятий, дом — от пожара.

Поле. Природа.
Поле. Природа
4 Погодные приметы на Пасху

  • Хорошая погода — жаркое лето;

  • Снег уже растаял — урожай будет богатым;

  • Много звезд — будут заморозки;

  • Увидеть разноцветный закат — хорошее предзнаменование.

Пара. Романтика. Разговор.
Пара. Романтика. Разговор
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров