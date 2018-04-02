Целоваться под деревом и умываться яичной водой: приметы и обряды на Пасху 2018

Чтобы стать красивее, нужно положить красное освященное яйцо в воду, а затем умыться этой водой;

Если ребенок медленно развивается, его нужно поводить босиком по деревянному полу. Зубы быстрее прорежутся, говорить скорее начнет и ходить скоро научится;

Чтобы маленький ребенок был крепким, утром на Пасху нужно поставить его ножками на топор и сказать особые слова;

Если во время пасхальной службы погасла свеча — плохая примета;