Целоваться под деревом и умываться яичной водой: приметы и обряды на Пасху 2018

Православные в 2018 году отметят Пасху 8 апреля. Народная традиция соединила главный христианский праздник — Воскресение Христово — с огромным количеством примет разной степени адекватности. Altapress.ru изучил пасхальные приметы и объединил их в несколько тематических групп.
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Подать нищему на Пасху — весь год не знать беды.
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За пасхальный обед сесть всей семьей и съесть по кусочку освещенных куличей и яиц — будет мир в семье.
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Ребенок родился на Пасху — станет знаменитым человеком;
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Услышать кукушку — замужество или прибавление в семье;
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Поцеловаться в праздник под деревом — будет радостная жизнь;
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Увидеть во сне умершего родственника — в следующем году никто в семье тяжело не заболеет и не умрет.
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Чтобы стать красивее, нужно положить красное освященное яйцо в воду, а затем умыться этой водой;
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Если ребенок медленно развивается, его нужно поводить босиком по деревянному полу. Зубы быстрее прорежутся, говорить скорее начнет и ходить скоро научится;
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Чтобы маленький ребенок был крепким, утром на Пасху нужно поставить его ножками на топор и сказать особые слова;
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Если во время пасхальной службы погасла свеча — плохая примета;
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Хранение остатков воска от пасхальных свечей оберегает семью от проклятий, дом — от пожара.
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Хорошая погода — жаркое лето;
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Снег уже растаял — урожай будет богатым;
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Много звезд — будут заморозки;
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Увидеть разноцветный закат — хорошее предзнаменование.
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