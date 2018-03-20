Весеннее равноденствие 2018: что нельзя делать в этот день

2 Что нельзя делать в День весеннего равноденствия в 2018?

20 марта нельзя злиться, ругаться, а также выяснять отношения с близкими. В этот день нужно думать только хорошем, потому что личные мысли влияют на то, что будет происходить в ближайшее время. Считается, что 20 марта нужно привлекать в свою жизнь только положительную энергию и избавляться от отрицательной.

В День весеннего равноденствия нельзя грустить и плакать. Чем радостнее пройдет День весеннего равноденствия, тем веселее и лучше пройдет 2018 год.