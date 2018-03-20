Весеннее равноденствие 2018: что нельзя делать в этот день

День весеннего равноденствия — астрономическая дата. Солнце "переходит" из Южного полушария в Северное, а день и ночь практически равны. Каждый год дата изменяется на несколько часов из-за несовпадения календарного года и времени движения Солнца. Рассказываем, что нужно и нельзя делать в День весеннего равноденствия.
Время весеннего равноденствия 2018 — 20 марта, 19:15 по МСК.
20 марта нельзя злиться, ругаться, а также выяснять отношения с близкими. В этот день нужно думать только хорошем, потому что личные мысли влияют на то, что будет происходить в ближайшее время. Считается, что 20 марта нужно привлекать в свою жизнь только положительную энергию и избавляться от отрицательной.
В День весеннего равноденствия нельзя грустить и плакать. Чем радостнее пройдет День весеннего равноденствия, тем веселее и лучше пройдет 2018 год.
- 20 марта можно гадать. В День весеннего равноденствия приметы тесно связаны с погодой. Если будет мороз, то до конца весны будет еще 40 холодных дней, а если наоборот — то весна будет теплой. Облака летят быстро и высоко — будут теплые лето и осень;
- Весеннее равноденствие 2018 — хороший день для загадывания желаний. Многие верят, что 20 марта мечты обязательно сбудутся. Чтобы желание сбылось, нужно сформулировать его утвердительно и представить объект мечтания во всех деталях. А потом — "отпустить" эту мысль.
- На Руси в День весеннего равноденствия было принято печь печенье и булочки в форме жаворонков, в них добавляли различные маленькие предметы и гадали по тому, то попадется. Если кольцо — то скоро будет свадьба, монетка — к достатку, пуговка — к обновкам.
- В День весеннего равноденствия нужно навести порядок в доме, выкинуть хлам и лишние вещи.
- 20 марта нужно отпустить весь негатив и простить обиды. Так и желания быстрее сбудутся, и качество жизни ощутимо повысится.
- Еще в этот день нужно очистить свое тело. Для этого достаточно принять душ или полежать в горячей ванне.
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