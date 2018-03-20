Весеннее равноденствие 2018: как предсказать судьбу и погоду 20 марта

Когда в 2018 году наступает весеннее равноденствие

День весеннего равноденствия в 2018 году наступает 20 марта в 16:15 по Гринвичу или в 19:15 по московскому времени. В Алтайском крае в это время будет 23:15. После этого дня продолжительность светлого времени суток увеличивается, и день становится длиннее ночи.

Приметы на День весеннего равноденствия 2018

Если в День весеннего равноденствия мороз, то до конца весны будет еще 40 холодных дней. Если будет тепло, то в ближайший месяц будет теплая погода.

Если 20 марта увидеть, как летит стая птиц, то в 2018 году будет хороший урожай зерна.

Считается, если облака летят быстро и высоко, то нас ждут теплые лето и осень.

Если в День весеннего равноденствия напечь блины, то по их количеству можно определить, сколько будет солнечных дней в 2018 году.