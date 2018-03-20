Весеннее равноденствие 2018: как предсказать судьбу и погоду 20 марта

В 2018 году День весеннего равноденствия — астрономическая весна — наступает 20 марта. Предки верили, что если в этот день следить за поведением птиц и погодой, то можно определить, каким будет ближайшее будущее. Рассказываем, почему 20 марта не рекомендуют плакать и ссориться и зачем запоминать сны.
Когда в 2018 году наступает весеннее равноденствие
День весеннего равноденствия в 2018 году наступает 20 марта в 16:15 по Гринвичу или в 19:15 по московскому времени. В Алтайском крае в это время будет 23:15. После этого дня продолжительность светлого времени суток увеличивается, и день становится длиннее ночи.
Приметы на День весеннего равноденствия 2018
- Если в День весеннего равноденствия мороз, то до конца весны будет еще 40 холодных дней. Если будет тепло, то в ближайший месяц будет теплая погода.
- Если 20 марта увидеть, как летит стая птиц, то в 2018 году будет хороший урожай зерна.
- Считается, если облака летят быстро и высоко, то нас ждут теплые лето и осень.
- Если в День весеннего равноденствия напечь блины, то по их количеству можно определить, сколько будет солнечных дней в 2018 году.
- Если 20 марта начинается метель, то будет хороший урожай овощей и хлеба.
- Согласно приметам, в День весеннего равноденствия нельзя ссориться с друзьями и родными, потому что весь 2018 год проведешь в скандалах.
- Если загадать в этот день желание, то оно исполнится.
- 20 марта нельзя плакать и печалиться, иначе весь 2018 год проведете в слезах.
- Также сны накануне и после Дня весеннего равноденствия считаются вещими. Поэтому постарайтесь запомнить ночные видения.
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