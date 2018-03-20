Что такое День весеннего равноденствия, и почему в этот день празднуют Новый год

5 С какими традициями связан День равноденствия?

На Руси в этот день "закликали" весну. Считается, что в это время из жарких стран начинают возвращаться птицы. В День весеннего равноденствия пекли печенье или булочки в форме птичек — "жаворонки". Если в это время шел Великий пост, выпечку делали из постного теста.