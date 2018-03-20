Что такое День весеннего равноденствия, и почему в этот день празднуют Новый год

Весеннее равноденствие в 2018 году приходится на 20 марта. В этот день празднуют наступление нового года многие народы Азии. Что такое весеннее равноденствие, и как праздник отмечали раньше и сейчас — рассказывает altapress.ru.
День весеннего равноденствия — астрономическая дата, когда солнце "переходит" из южного полушария в северное, а день и ночь практически равны.
Время и дата весеннего равноденствия каждый год меняются. Это происходит потому, что время, за которое Солнце проходит за одну и ту же точку равноденствия (тропический год), и календарный год не совпадают.
Время весеннего равноденствия 2018 — 20 марта, 19:15 по МСК.
В обычные годы момент равноденствия наступает на 5 часов 48 минут 46 секунд позднее, чем в предыдущие. А в високосный год — на 18 часов 11 минут 14 секунд раньше. Поэтому моменты равноденствия приходятся на две соседние даты календаря.
Новый год в День весеннего равноденствия празднуют в Иране, Азербайджане, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане. Самый известный праздник нового года у иранских и тюркских народов — Наурыз (Новруз) — отмечают 21 марта. В Казахстане, например, Наурыз — государственный праздник с "длинными" выходными.
На Руси в этот день "закликали" весну. Считается, что в это время из жарких стран начинают возвращаться птицы. В День весеннего равноденствия пекли печенье или булочки в форме птичек — "жаворонки". Если в это время шел Великий пост, выпечку делали из постного теста.
В День весеннего равноденствия приметы тесно связаны с погодой. Если она морозная, то до конца весны будет еще 40 морозных дней, а если наоборот — то весна будет теплой. Облака летят быстро и высоко — будут теплые лето и осень.
Ко Дню весеннего равноденствия приурочен День земли — праздник, учрежденный ООН. В этот день внимание мира обращается на то, что Земля — общий дом для всех людей.
Осеннее равноденствие 2018 наступит 23 сентября, Летнее солнцестояние — 21 июня, зимнее солнцестояние — 21 декабря.
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