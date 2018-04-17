Что можно и нельзя делать на Родительский день

На Пасху и во время Светлой седмицы в православной церкви не поминают усопших. Для этого есть Радоница — особый поминальный день. В 2018 году Родительский день отмечают 17 апреля. Рассказываем, почему в этот день принято радоваться, как нужно вести себя на кладбище и что категорически нельзя делать.
Существует как минимум два объяснения этого названия. Согласно первой, родители — одни из самых любимых и дорогих людей. Если матери и отца уже нет в живых, то о них следует вспоминать и молиться в первую очередь. По другой версии, название происходит из веры в то, что после смерти человек отправляется к своим праотцам или, другими словами, к родителям.
Радоница — это родительский день после Пасхи, специально отведенный для поминания усопших. Ее дата зависит от Воскресения Христова: это второй вторник после Пасхи.
На Радоницу верующие ходят в храм, чтобы помолиться об умерших, посещают кладбище, убираются на могилах, вспоминают ушедших родных любовью и молитвой.
Усопшие не могут сами творить добрые дела. Православные верят, что искренняя молитва может умилостивить Бога и помочь усопшим.
Родительский день наступает после Светлой седмицы, и в этом есть особый смысл. До Радоницы верующие славили Воскресение Христа. В Родительский день приходит время вспомнить всех, кто умер, и не тосковать по ним, а радоваться, что они перешли в вечную жизнь. У христиан мертвые называются "усопшие", то есть "уснувшие" до всеобщего воскресения. Иногда Радоницу называют Пасхой усопших.
- В Родительский день нельзя курить и употреблять алкоголь на кладбище.
- Нельзя поливать алкоголем могилу.
- Нельзя оставлять на могиле рюмку, хлеб или угощения, потому что это — не христианская, а языческая традиция.
- Не нужно креститься на фото, монументы или памятники.
- В Родительский день не стоит ссориться и конфликтовать.
- Нельзя на Радоницу превращать поминки в застолье и обсуждение усопших.
- Нельзя идти пьяным на кладбище.
Православные христиане поминают усопших на Радоницу в России, Украине и Белоруссии.
Нельзя. Но не из-за того, что на Радоницу поминают умерших, а потому, что это вторник. Накануне постного дня — среды — венчания не проводят.
Да, можно. Если в Родительский день из-за работы нет возможности сходить на кладбище, можно сделать это в другой день.
В некоторых российских регионах правительство принимает решение о предоставлении выходного дня на Радоницу. В 2018 году 17 апреля официально признается выходным в Республике Адыгее, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Брянской, Саратовской, Кемеровской, Волгоградской и Оренбургской областях, сообщает портал Zavedeno.com. Ранее altapress.ru писал, что глава Республики Алтай Александр Бердников в 2018 году объявил Родительский день выходным.
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