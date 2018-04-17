Что можно и нельзя делать на Родительский день

1 Почему поминальные дни называют "родительскими"?

Существует как минимум два объяснения этого названия. Согласно первой, родители — одни из самых любимых и дорогих людей. Если матери и отца уже нет в живых, то о них следует вспоминать и молиться в первую очередь. По другой версии, название происходит из веры в то, что после смерти человек отправляется к своим праотцам или, другими словами, к родителям.