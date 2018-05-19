Ученые: поздний отход ко сну грозит людям склерозом и другими страшными последствиями

Исследователи проанализировали образ жизни почти 100 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Выяснилось, что у каждого 25-го участника наблюдалась пониженная активность днем и повышенная — ночью. У этой группы людей риск появления биполярного расстройства был на 11% выше, чем у тех, кто спит по нормальному режиму.

Кроме того, 6% оказались склонны к депрессивным и тревожным состояниям.

"Эта категория респондентов чаще прибегала к ночным активностям — в частности, просмотру постов в социальных сетях на смартфоне. Таким образом происходят сбои биоритмов бодрствования и сна, что ведет к нарушениям психического здоровья", — цитирует The Independent автора исследования.

Ученые в очередной раз подчеркнули, что мозг воспринимает свет от гаджетов как дневной и перестает выделять мелатонин. Это, в свою очередь, затрудняет процесс засыпания. Бороться с данной проблемой, по словам специалистов, поможет высокая активность днем и покой ночью, а также отключение всех гаджетов за несколько часов до сна.