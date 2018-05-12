Ученые протестировали лекарство, очищающее артерии от бляшек

Медики из США создали особые нанонити, способные удалять холестериновые бляшки и жировые наросты в артериях и других сосудах человека, и успешно проверили их работу на мышах, страдавших от атеросклероза, пишут РИА Новости.
Атеросклероз и сопутствующие болезни сердца и сосудов, как говорит статистика ВОЗ, являются одной из главных причин развития инфарктов и связанных с ними смертей в большинстве стран развитого и развивающегося мира. Как правило, его развитие начинается со скопления холестериновых бляшек на стенках сосудов, что через некоторое время приводит к их утолщению, накоплению в них кальция и потере гибкости.
Мансукхани и его коллеги сделали первый шаг к созданию первого реального лекарства от атеросклероза, экспериментируя с короткими белковыми молекулами, которые могут самостоятельно собираться в длинные нитевидные цепочки при попадании в кровь человека.
Специалисты модифицировали их таким образом, что их "голова" начала напоминать по своей структуре ключевую часть белка apoA1, отвечающего за очистку клеток от излишков жира, в том числе и холестерина. По задумке биологов, подобные нити будут цепляться за жировые бляшки, отрывать их от поверхности сосудов и транспортировать их в печень, где они будут распадаться на части и постепенно выводиться из кровотока.
Как показали опыты, введение даже небольших доз белковых нитей сократило число холестериновых бляшек на 9% и 11% во всех частях кровеносной системы мышей всего за 8 недель лечения, и заметно продлило им жизнь.
Ученые надеются, что в ближайшее время они начнут доклинические и клинические испытания лекарства. При этом они подчеркивают, что не стоит ожидать, что препарат появится в аптеках уже завтра — на проверку его безопасности и эффективности уйдет еще несколько лет.
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