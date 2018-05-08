Ученые назвали главную опасность сильной любви

В течение нескольких лет ученые наблюдали за двумя группами людей от 50 лет и старше. В первую выделили людей, которые уже овдовели, а во вторую — тех, кто живет в паре.

Было установлено, что уже через три месяца после потери супруга у людей появлялись проблемы с сердцем, которые впоследствии усугублялись. Также у первой группы были обнаружены соединения TNF-альфа и IL-6, которые сопутствуют развитию воспалительных процессов в организме.

Более того, риск смерти у овдовевших вырос на 41%.