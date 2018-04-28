Американские ученые создали пластик, который можно бесконечно перерабатывать

Этот полимер можно разобрать на отдельные мономеры и собрать снова бесконечное число раз, и для этих процедур не нужны токсичные химические вещества или интенсивные лабораторные процедуры. При этом созданный материал легкий, термостойкий, прочный и долговечный, как обычный пластик, пишет портал N+1.

Руководитель проекта профессор химии Юджин Чен заявил, что его команда мечтает увидеть, как технология химически перерабатываемых полимеров реализуется на рынке.