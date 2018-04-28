Ученые предупредили о грядущей магнитной буре

На фоне в целом спокойной геомагнитной обстановки мая буря ожидается уровня G2, а магнитосфера Земли будет возмущенной 7, 8 и 18 мая, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Подобные магнитные бури могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

Ранее сообщалось, что несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных, ожидаются на Земле в 2018 году, прогнозирует Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (Центр "Антистихия").