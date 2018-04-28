Медики выяснили, какой шоколад полезен для здоровья

Специалисты пришли к выводу, что ежедневное употребление шоколада с содержанием какао не менее 70% положительно влияет на иммунитет человека.

Эксперименты показали, что шоколад улучшает межклеточные сигнальные пути, которые участвуют в активации Т-клеток, ответственных за иммунную реакцию.

Кроме того, употребление всего 48 граммов шоколада достаточно для улучшения способности к обучению и запоминанию. Так, электроэнцефалограмма выявила повышение активности мозга.

Также стало известно, что шоколад влияет на экспрессию генов, связанных с передачей сигналов нейронами и сенсорным восприятием.