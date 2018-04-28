Медики выяснили, какой шоколад полезен для здоровья

Употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность. Это выяснили медики из университета Лома-Линда в США, пишут РИА Новости.
Специалисты пришли к выводу, что ежедневное употребление шоколада с содержанием какао не менее 70% положительно влияет на иммунитет человека.
Эксперименты показали, что шоколад улучшает межклеточные сигнальные пути, которые участвуют в активации Т-клеток, ответственных за иммунную реакцию.
Кроме того, употребление всего 48 граммов шоколада достаточно для улучшения способности к обучению и запоминанию. Так, электроэнцефалограмма выявила повышение активности мозга.
Также стало известно, что шоколад влияет на экспрессию генов, связанных с передачей сигналов нейронами и сенсорным восприятием.
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