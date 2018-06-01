Опрос. А вы любите фильмы про супергероев?

— Я, наверное, скоро набью себе тату в виде щита Капитана Америки. В кинокомикса меня привлекает то, что несмотря на их "попкорновость", в фильмах на самом деле заложен глубокий смысл, поскольку они сняты по комиксам. Тот же Капитан Америка был придуман для поднятия духа солдат во время Второй мировой, и в наше время персонаж просто эволюционирует на экране под наши реалии.

В большинстве своем герои фильмов проходят большой путь, через переживания и страдания, и костюмы и способности на этом фоне только приложения к ним, красивая картинка. Очень нравится графика, которая с каждым годом все круче и круче (к усам Генри Кавилла в "Лиге справедливости" это не относится). Ну и актерский состав фильмов тоже весомая причина любить такие картины.