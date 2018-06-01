Опрос. А вы любите фильмы про супергероев?

Кинокомиксы уверенно занимают позиции самых кассовых фильмов в последние несколько лет. К ним относятся по-разному, но факт остается фактом: в кинозалах даже в "мертвые" часы на них идут люди. Зритель такого кино очень разношерстный. Его смотрят самые разные слои населения — от подростков до родителей с детьми, от студентов до офисных работников. Altapress.ru решил узнать у своих читателей, разделяют ли они всеобщую любовь к супергероям.
Надежда Будрина,
магистрант:
— Я, наверное, скоро набью себе тату в виде щита Капитана Америки. В кинокомикса меня привлекает то, что несмотря на их "попкорновость", в фильмах на самом деле заложен глубокий смысл, поскольку они сняты по комиксам. Тот же Капитан Америка был придуман для поднятия духа солдат во время Второй мировой, и в наше время персонаж просто эволюционирует на экране под наши реалии.
В большинстве своем герои фильмов проходят большой путь, через переживания и страдания, и костюмы и способности на этом фоне только приложения к ним, красивая картинка. Очень нравится графика, которая с каждым годом все круче и круче (к усам Генри Кавилла в "Лиге справедливости" это не относится). Ну и актерский состав фильмов тоже весомая причина любить такие картины.
Яна Медведева,
сотрудник сайта "Чемпионат.Киберспорт":
— Я не люблю фильмы про супергероев. Вот прямо-таки совсем. Мне как человеку, не погруженному в эту вселенную, они все кажутся одним и тем же фильмом, только с разными костюмами. Злодей, который хочет уничтожить конкретного человека/город/вселенную (нужное подчеркнуть) и парень, который несмотря на кучу преград, прилетит и всех спасет. Я перестала их смотреть, когда они начали бесконечно напоминать друг друга и превратились в бизнес по выкачиванию денег раз в три месяца.
Михаил Хозяйкин,
дизайнер:
— Я прекрасно отношусь к супергероям и смотрю все фильмы по комиксам. Последние "Мстители" только не понравились. А так — обычно это отличное веселое кино, качественно сделанное, коммерческое в хорошем смысле этого слова. Правда, в последнее время почти не стали выпускать немарвелловские фильмы, а хотелось бы, все-таки конкуренция подстегивает повышать качество.
Екатерина Ковалева,
фрилансер:
— На фильмы про супергероев я если и попадаю, то за компанию: редко жду премьеру и сама бегу за билетом. Но если уж пришла, то выхожу из кинозала довольная, чаще всего. Привлекает харизма самих героев: обычно они поступают красиво и достойно, делают себя сами и вообще умеют жить. Если в очередном фильме именно такой герой, ему сопереживаешь, любуешься им, и даже из простого сюжета получается что-то вытащить для себя.
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