Весь в отца: как могут выглядеть дети супергероев

У супергероев тоже могут быть дети. И выглядеть они должны похожими на супер-родителя. По крайней мере, так считает художник Эдуардо Лукас Насименто. Иначе какой смысл?
Детеныш Чужого. Фото: fishki.net.
Робо-малыш. Фото: fishki.net.
Ребенок Аквамена. Фото: fishki.net.
Маленькое Существо. Фото: fishki.net.
Сын Росомахи. Фото: fishki.net.
Сын Железного Человека. Фото: fishki.net.
Сын Флеша. Фото: fishki.net.
Сын Чака Норриса. Фото: fishki.net.
Малыш-паук. Фото: fishki.net.
Малыш Марсианского Охотника. Фото: fishki.net.
Потомство Человека-ястреба. Фото: fishki.net.
Бэтмен-младший. Фото: fishki.net.
Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Фото: kinopoisk.ru.
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