Весь в отца: как могут выглядеть дети супергероев

У супергероев тоже могут быть дети. И выглядеть они должны похожими на супер-родителя. По крайней мере, так считает художник Эдуардо Лукас Насименто. Иначе какой смысл?

Детеныш Чужого. Фото: fishki.net. Робо-малыш. Фото: fishki.net. Ребенок Аквамена. Фото: fishki.net. Маленькое Существо. Фото: fishki.net. Сын Росомахи. Фото: fishki.net. Сын Железного Человека. Фото: fishki.net. Сын Флеша. Фото: fishki.net. Сын Чака Норриса. Фото: fishki.net. Малыш-паук. Фото: fishki.net. Малыш Марсианского Охотника. Фото: fishki.net. Потомство Человека-ястреба. Фото: fishki.net. Бэтмен-младший. Фото: fishki.net. Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Фото: kinopoisk.ru. Источник.