Люди массово не могут справиться с простой задачей — сфотографировать зеркало

В сети в последнее время часто смеются над теми, кто пытается сфотографировать зеркало для объявления о продаже. Такие люди стараются не попасть в кадр, но у них это катастрофически не получается.

Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru. Источник