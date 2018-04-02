Люди массово не могут справиться с простой задачей — сфотографировать зеркало

В сети в последнее время часто смеются над теми, кто пытается сфотографировать зеркало для объявления о продаже. Такие люди стараются не попасть в кадр, но у них это катастрофически не получается.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
Люди фотографируют зеркало. Фото: trinixy.ru.
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