Подборка из серии "Невезуха — мое второе я"

В нашей жизни порой случаются различные неприятности, которые могут нас огорчить. В большинстве случаев это обычные пустяки, из-за которых вовсе не стоит расстраиваться. Чтобы убедиться в этом, предлагаем заглянуть в эту подборку, некоторым из героев которой не повезло куда больше, чем другим.

Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru. Источник