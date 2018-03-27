Подборка из серии "Невезуха — мое второе я"

В нашей жизни порой случаются различные неприятности, которые могут нас огорчить. В большинстве случаев это обычные пустяки, из-за которых вовсе не стоит расстраиваться. Чтобы убедиться в этом, предлагаем заглянуть в эту подборку, некоторым из героев которой не повезло куда больше, чем другим.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
Когда не везет по-серьезному . Фото: trnixy.ru.
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