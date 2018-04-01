"Вкус носок" и еще 19 смешных картинок про торговлю

Если встретишь на переговорах рекламщика, маркетолога или креатора, то они покажутся вам очень серьезными людьми, оперирующими непонятными терминами. А если встретишься с их творениями в жизни, как на некоторых из этих фотографий, то поймешь, что это смешные ребята. Да и сама торговля, которую обслуживают вышеназванные персонажи — это весело (если смотришь со стороны).

Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.