"Вкус носок" и еще 19 смешных картинок про торговлю

Если встретишь на переговорах рекламщика, маркетолога или креатора, то они покажутся вам очень серьезными людьми, оперирующими непонятными терминами. А если встретишься с их творениями в жизни, как на некоторых из этих фотографий, то поймешь, что это смешные ребята. Да и сама торговля, которую обслуживают вышеназванные персонажи — это весело (если смотришь со стороны).
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Приколы про торговлю и сервис. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
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