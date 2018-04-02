34 "прикола" от криворуких строителей

Семь раз отмерь и один раз сделай все по-человечески – это не про тех, кто проектировал и строил все то, что попало в нашу сегодняшнюю утреннюю подборку.

Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Проколы горе-строителей. Фото: trinixy.ru. Источник