Врио губернатора Виктор Томенко впервые появился на публике с женой

Сегодня, 14:10.
Политика

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко 12 июня побывал на праздновании "Дня России на Бирюзовой Катуни". Впервые с момента назначения он посетил публичное место вместе с женой Татьяной.

Врио губернатора Виктор Томенко с супругой.
Врио губернатора Виктор Томенко с супругой. Фото: www.ap22.ru.

Виктор и Татьяна Томенко познакомились с работами алтайских ремесленников и с творческими коллективами региона. Также они поздравили гостей мероприятия с праздником и осмотрели природные достопримечательности особой экономической зоны, сообщает "Алтайская правда".

О Татьяне Томенко известно не многое. В браке с Виктором Томенко она 28 лет — они познакомились в Норильске, когда обоим было по 17 лет. Поженились в 19. У них есть дочь Галина, которая учится сейчас в Москве. Ранее врио губернатора уже сообщал, что супруга должна переехать в Барнаул из Красноярска. 

Виктор, Татьяна и Галина Томенко.
Виктор, Татьяна и Галина Томенко.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров