Врио губернатора Виктор Томенко впервые появился на публике с женой

Виктор и Татьяна Томенко познакомились с работами алтайских ремесленников и с творческими коллективами региона. Также они поздравили гостей мероприятия с праздником и осмотрели природные достопримечательности особой экономической зоны, сообщает "Алтайская правда".

О Татьяне Томенко известно не многое. В браке с Виктором Томенко она 28 лет — они познакомились в Норильске, когда обоим было по 17 лет. Поженились в 19. У них есть дочь Галина, которая учится сейчас в Москве. Ранее врио губернатора уже сообщал, что супруга должна переехать в Барнаул из Красноярска.