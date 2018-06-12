Врио губернатора Виктор Томенко впервые появился на публике с женой

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко 12 июня побывал на праздновании "Дня России на Бирюзовой Катуни". Впервые с момента назначения он посетил публичное место вместе с женой Татьяной.
Виктор и Татьяна Томенко познакомились с работами алтайских ремесленников и с творческими коллективами региона. Также они поздравили гостей мероприятия с праздником и осмотрели природные достопримечательности особой экономической зоны, сообщает "Алтайская правда".
О Татьяне Томенко известно не многое. В браке с Виктором Томенко она 28 лет — они познакомились в Норильске, когда обоим было по 17 лет. Поженились в 19. У них есть дочь Галина, которая учится сейчас в Москве. Ранее врио губернатора уже сообщал, что супруга должна переехать в Барнаул из Красноярска.
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