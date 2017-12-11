Административные дела в России будут рассматривать в режиме онлайн

Предлагается, что электронные документы будут рассматривать как в судах, так и в государственных органах, уполномоченных вести такие дела. Также Минюст намерен разработать законопроекты, которые позволят участникам судебных процессов об административных нарушениях давать показания по видеосвязи. Уголовных дел поправки не коснутся.

Пакет поправок должен заработать в феврале 2019 года. По мнению юристов, нововведение облегчит работу канцелярий и архивов, однако у граждан должно остаться право на очные процессы в суде.

"Перевод всех процедур в электронный вид существенно облегчит работу канцелярий судов. Будет удобно и людям, если все необходимые документы можно будет отправить через личный кабинет. Однако все будет зависеть от того, как государство реализует свою задумку", — заявила "Известиям" руководитель корпоративной налоговой практики адвокатского бюро "Леонтьев и партнеры" Мария Волкова.

В проекте плана-графика не указан механизм рассмотрения дел об административных правонарушениях в электронной форме. Пока не ясно, через какой ресурс гражданин сможет оформить жалобу, получить уведомление о том, что против него подан иск, и принять участие в заседании суда дистанционно.