Дню медика в России уже больше тридцати лет. В этот праздник чествуют представителей сложной, опасной и благородной профессии — медицинских работников: врачей, медсестер, санитаров. Altapress.ru рассказывает, когда День медика в 2018 году и как его празднуют в России.
Какого числа День медика в России в 2018 году?
День медика ежегодно празднуют в третье воскресенье июня. В 2018 году День медицинского работника выпадает на 17 июня.
Как в России празднуют День медика?
Нет единой устоявшейся традиции празднования Дня медицинского работника. В этот день проводят концерты, награждения. У врачей есть две государственных награды: "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" и "Заслуженный врач Российской Федерации", сообщает aif.ru.
Кто празднует День медика?
В День медицинского работника чествуют всех, кто имеет отношение к медицине — врачей всех направлений, лаборантов, фельдшеров, медсестер, санитаров и других.
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