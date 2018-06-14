Дню медика в России уже больше тридцати лет. В этот праздник чествуют представителей сложной, опасной и благородной профессии — медицинских работников: врачей, медсестер, санитаров. Altapress.ru рассказывает, когда День медика в 2018 году и как его празднуют в России.

Какого числа День медика в России в 2018 году? День медика ежегодно празднуют в третье воскресенье июня. В 2018 году День медицинского работника выпадает на 17 июня. Как в России празднуют День медика? Нет единой устоявшейся традиции празднования Дня медицинского работника. В этот день проводят концерты, награждения. У врачей есть две государственных награды: "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" и "Заслуженный врач Российской Федерации", сообщает aif.ru. Кто празднует День медика? В День медицинского работника чествуют всех, кто имеет отношение к медицине — врачей всех направлений, лаборантов, фельдшеров, медсестер, санитаров и других.