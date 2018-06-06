В Новосибирске детский нейрохирург прооперировал новорожденого орангутанга

21 марта молодая самка орангутанга Мишель родила первенца. Работники зоопарка сразу обнаружили, что малыш травмирован. А так как эти обезьяны, как и люди, относятся к высшим приматам, то помощь попросили не у ветеринаров, а у медиков, лечащих людей.

Новорожденного осматривали неврологи и педиатры. Провели компьютерную томографию. Нейрохирург детской клинической больницы Алексей Пилипенко принял решение оперировать животное, так как, по его мнению, это был единственный способ спасти новорожденного.

Алексей Пилипенко,

нейрохирург:

— Малыш находился в тяжелом состоянии. У него была закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный оскольчатый перелом теменной кости. Если объяснять просто, то осколки кости давили на мозг животного. Первоочередной задачей, стоящей перед нами в ходе операции, было прекращение этого давящего воздействия. Мы это сделали, убрали осколки. Затем нужно было поставить фрагменты кости на место, провести реконструкцию свода черепа. Это необходимо было выполнить безо всяких пластин. Именно так нужно делать операции детям - без использования имплантатов, потому что дети растут. Если в голове будет инородное тело, это приведет к деформациям. В итоге мы провели реконструкцию, восстановили целостность. Операция длилась полтора часа.

Правда, оперировали обезьянку все же в ветеринарной клинике, где вместе с нейрохирургом работала целая команда. Необычная операция прошла 3 апреля.

Евгений Козлов,

ветеринар:

— Когда все закончилось, и орангутан пришел в себя, его передали ветеринарным врачам зоопарка. В зоопарке они всю первую ночь после операции не отходили от него ни на шаг. Делали уколы, согревали его, носили на руках, успокаивали. В обед следующего дня он попросил есть. Наш необычный пациент быстро восстанавливается. Все идет хорошо. Раны почти не заметны. Он растет и развивается так, как ему положено.

Сейчас с малышом все в порядке. Он активен, у зверя хороший аппетит. Но все-таки детеныш орангутанга пока находится под постоянным наблюдением врачей.

Сейчас маленькому орангутангу 2,5 месяца. Его назвали Матику. Увидеть спасенное животное можно будет, когда он по-настоящему окрепнет и подрастет.